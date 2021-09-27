Юморист назвал откровения Королёвой о дочке инфоповодом для шуток

Купание актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в ледяной воде во время отдыха в Крыму могло сказаться на здоровье актрисы. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов. По его словам, звезда ради стройности подвергла свой иммунитет непростому испытанию.

Купание актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в ледяной воде во время отдыха в Крыму могло сказаться на здоровье актрисы. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов....