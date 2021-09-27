Юморист назвал откровения Королёвой о дочке инфоповодом для шуток
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
17:24, 27 сентября 2021
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Откровения Наташи Королёвой о дочке стали информационным поводом для новых шуток, рассказал порталу argumenti.ru известный юморист Денис Дорохов.
Он прокомментировав заявление певицы о том, что её яйцеклетка помогла в рождении дочери давнего друга — миллионера нетрадиционной ориентации.
Да, конечно, это же информационный повод, событие, вызвавшее эмоции у большого количества людей. И об этой резонансной новости можно шутить, поскольку она в сознании многих зрителей, — отметил юморист.
По словам Дорохова, любая шутка является отражением действительности и злободневности либо актуальных бытовых вещей.
Ранее стал известен вероятный отец двухлетней дочери певицы Наташи Королёвой. Им считают американского IT-миллиардера Леонида Радвинского, который переехал из Киева в США и сколотил целое состояние на контенте для взрослых. 39-летнего выходца с Украины называют «королём домашнего порно», его состояние Forbes оценивает в $1,8 млрд.