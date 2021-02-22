Юморист Морозов посоветовал Соседову не заглядывать в чужие кошельки

https://static.news.ru/photo/88d617e4-751a-11eb-8f80-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник юмористических программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов призвал критика Сергея Соседова прекратить заглядывать в кошельки звёзд эстрады и считать их гонорары.

Кто в праве вообще считать чужие деньги? Я не знаю, кроме налоговой. Если человек готов заплатить деньги за билет, чтобы пойти на любимого артиста, это дело выбора, — сказал артист в интервью Пятому каналу.

Таким образом Морозов ответил на критику Соседова в адрес юмориста и телеведущего Максима Галкина. Соседов полагает, что Галкин получает чрезмерно большие гонорары. По мнению критика, деньги юмористу достаются слишком легко. Он также заявил, что талантливые люди не должны зарабатывать миллиардные состояния на своём даре.

Морозов добавил, что относится к Соседову хорошо, но с его мнением категорически не согласен. По его словам, сам Соседов, как и другие артисты, «кривляется» на различных шоу, но делает это за деньги.

Ранее NEWS.ru писал, что Соседов раскритиковал представителей отечественного шоу-бизнеса за хвастовство гонорарами и достатком перед публикой. В частности, он обрушился на Филиппа Киркорова за «огромные гардеробы». Соседов заявил, что Киркорову на самом деле не нужны «тысячи пиджаков» и нет необходимости покупать квартиру для их хранения. Критик считает, что часть одежды артист мог бы брать напрокат.