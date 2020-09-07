Юлия Снигирь не считает бывшую жену Цыганова покинутой жертвой

https://static.news.ru/photo/de9e3d5e-f122-11ea-98b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Yushenkov/wikipedia.org

В 2015 году стало известно о расставании актёра Евгения Цыганова со своей супругой Ириной Леоновой, когда та носила под сердцем седьмого ребёнка. Тогда артист ушёл в актрисе Юлии Снигирь.

После произошедшего на Снигирь посыпались гневные упрёки в разрушении семьи. Сама актриса не считает себя виноватой. По её мнению, у пары произошёл крах отношений, к которому она не имела никакого отношения. Она также уверена, что Ирина Леонова не держит ни на кого обиды и не является жертвой.

Как отметила актриса, Ирина — самодостаточный и сильный человек, она живет жизнью, которой хочет жить.

Она не несчастная жертва, думать так — неуважение к ней. У нее всё хорошо. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой, — рассказала она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Юлия Снигирь также рассказала, что общается с детьми своего мужа, они относятся к ней с теплотой. Сам Евгений, несмотря на расставание с бывшей женой, продолжает поддерживать детей, часто проводит с ними время и даже выводит в свет вместе с Юлией. Однако дружбы между двумя женщинами не сложилось.

С Ириной не общаемся. Нам не зачем, — сказала Снигирь.

Роман между артистами несколько лет назад вызвал бурное обсуждение среди их поклонников. Евгений Цыганов является отцом семерых детей актрисы Ирины Леоновой (экс-супруги Игоря Петренко). Они не были расписаны, но уход Цыганова из семьи осудили тогда многие. Впрочем, сам артист никогда не комментировал событий в личной жизни. Равно как и Юлия Снигирь.

Напомним, актриса была замужем, но брак продлился недолго. От первого мужа Юлии досталась звучная фамилия. Талантливая артистка пробовала сделать карьеру в Голливуде, но в какой-то момент поняла, что хочет работать дома, а не бесконечно преодолевать препятствия, писал NEWS.ru.