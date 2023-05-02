«Я его люблю, я с ума схожу»: фанатка напала на Киркорова во время концерта Фанатка накинулась на Киркорова во время концерта в Кремле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охранникам на концерте Филиппа Киркорова в Большом зале Государственного Кремлевского дворца пришлось спасать артиста, спустившегося со сцены к зрителям, от взбудораженной поклонницы. Девушка набросилась на певца сзади. Видеозапись инцидента опубликовал в своем Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) редактор телеканала «Жара» Олег Пилягин. Сам Киркоров с цветами в руках не успел отреагировать на произошедшее, когда охранник уже схватил фанатку и оттащил от звезды.

Я его люблю, я его обожаю. Я с ума схожу, — кричала девушка в ответ на вопрос, зачем она так поступила.

Ранее Киркоров случайно остался без штанов во время концерта в Казахстане. Инцидент произошел во время танца, когда артисты должны были снять с него только брюки и оставит шорты, но за непродолжительное время артист сбросил 25 килограммов. Из-за этого танцоры случайно сняли и шорты.

В ноябре в том же Казахстане Киркоров дважды ударил сотрудника своей команды во время концерта букетом цветов. Представители артиста пояснили, что Киркоров возмутился тем, что сотрудник не подпустил к нему поклонницу.