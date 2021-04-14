«Я поступил гадко»: Данила Козловский признался в расставании с Зуевой

https://static.news.ru/photo/1ee9e8ec-9da1-11eb-be19-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр и режиссёр Данила Козловский рассказал, что расстался с супругой Ольгой Зуевой после пяти лет отношений. Пара начала встречаться в 2015 году.

Мы расстались. Причину говорить не буду. Это только наше. Могу сказать, что я поступил несправедливо по отношению к ней, она этого не заслуживала. Я бы даже сказал, гадко, — отметил актёр в интервью Ирине Шихман на шоу «А поговорить?».

Он подтвердил, что его дочь остаётся с мамой в США, и его это тревожит, потому что «это непросто». Он отметил, что старается летать к ребёнку как можно чаще, хотя бы на несколько дней.

Я никогда не думал, что я могу кого-то так сильно любить, потому что я на самом деле довольно эгоистичный человек, — признался в любви к дочери Козловский.

Также он отметил, что у дочери фамилия матери — Зуева.

Ранее NEWS.ru писал, что Данила Козловский поделился моментами своей личной жизни. В частности, он рассказал о растущей без него в Америке дочери Оде-Валентине. Девочка живёт там с матерью Ольгой Зуевой, от которой Козловский, по информации СМИ, ушёл к Оксане Акиньшиной.