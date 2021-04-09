Данила Козловский рассказал о своей растущей в Америке дочери

https://static.news.ru/photo/17e2b73c-9986-11eb-ae83-96000091f725_660.jpg Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский поделился моментами своей личной жизни. В частности, он рассказал о растущей без него в Америке дочери Оде-Валентине.

Девочка живёт там с матерью Ольгой Зуевой, от которой Козловский, по информации СМИ, ушёл к Оксане Акиньшиной. Однако сами артисты не подтвердили факт своих личных отношений.

О дочери Козловский вспомнил в программе «Ок. На связи!». Он презентовал фильм о Чернобыле и немного рассказал о своей личной жизни. В частности, он сказал, что мечтает поесть мороженого с дочкой. Это лакомство уже давали малышке, когда ей был годик. Девочка размазала мороженое по лицу, но «ела очень сосредоточенно», с юмором рассказал артист.

Козловский уверен, что детям полезно расти с домашними питомцами. Его малышка растёт с собакой, которую актёр когда-то подобрал на улице в Грузии. Питомца он назвал Грушей и привёз с собой в Москву.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Зуева впервые опубликовала фото подросшей дочери Данилы Козловского Оды-Валентины. Малышка и её мать живут в США, они обосновались в Нью-Йорке.