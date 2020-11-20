«Не справляюсь»: ведущая Ольга Ушакова объявила об уходе с Первого канала

https://static.news.ru/photo/48f4720c-2b3b-11eb-af37-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ушакова Фото: ushakovao/instagram.com

Ведущая программы «Доброе утро» Ольга Ушакова объявила, что уходит с Первого канала. Недавно она родила четвёртого ребёнка и решила взять тайм-аут.

О своём решении многодетная мама написала в Instagram. Она призналась, что ей трудно совмещать работу и семью.

Отпуск по уходу за ребёнком. <...> Имею право. Да, планы были другие. Я вышла на работу сразу после декрета, как и в прошлый раз. Была полна сил и оптимизма. Но год 2020 оказался ещё «чудесатее», чем можно было предположить, — написала она в соцсети.

Ушакова отметила, что с большим уважением относится к зрителям, поэтому решила честно признаться, что в настоящее время не может выполнять свою работу на 100%, а халтурить она не привыкла.

Телеведущая приняла решение на время забыть о самореализации и собственных амбициях и посвятить время себе и своей семье. Она подчеркнула, что берёт тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически.

Для такого человека, как я, было довольно страшно признаться: «Я не справляюсь». Но это надо делать, особенно, когда на тебе ответственность за детей. Капитан корабля должен быть, как говорится, в трезвом уме и добром здравии, а то заведёт ещё куда, — пояснила звезда экрана.

Ольга Ушакова добавила, что не знает, сколько времени продлится её «отпуск», пока не хочет ничего загадывать, однако она уверена, что обязательно ещё встретится со своими зрителями.

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