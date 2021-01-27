«Вы грохнули»: друг Шевчука указал на убийц стилиста Пугачёвой и Киркорова

https://static.news.ru/photo/b9d3aed6-60b3-11eb-8a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: laimalux_academy/Instagram.com

Израильский друг имиджмейкера Александра Шевчука указал на мужчин, которые якобы причастны к смерти стилиста. Он считает, что вероятных виновников преступления должно настичь правосудие.

Смерть Саши — на твоей никчёмной совести. И твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться. Ты убил, ушёл, а теперь занимается похоронами, — обратился мужчина к возможному участнику трагедии на странице имиджмейкера в Facebook.

Друг Шевчука назвал имя того, кого считает убийцей стилиста. Однако пока его вина официально не доказана, должна сохраняться презумпция невиновности. Сейчас полиция выясняет личность человека, который находился в день трагедии со стилистом в его квартире, передаёт Пятый канал.

Ранее стало известно, что российский стилист, эксперт моды и бизнесмен Александр Шевчук умер из-за инородного предмета в своём теле. Мужчина скончался из-за осложнений, развившихся после операции — хирурги извлекали некую вещь из прямой кишки покойного. После процедуры гражданина отправили в реанимацию, однако спасти его не удалось.

В день госпитализации Шевчук находился дома с двумя мужчинами (их имена не раскрываются). Они связались с подругой стилиста и рассказали, что самочувствие модного эксперта ухудшилось.

Приехавшая на место женщина увидела, что у её знакомого началось кровотечение. Прибывшие через некоторое время медики скорой помощи констатировали у Шевчука некроз тканей. Оперативники начали проверку по факту смерти мужчины.

Среди клиентов звёздного стилиста, которому недавно исполнилось 54 года, были Алла Пугачёва, Лариса Долина, Земфира, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров и другие. Также он гримировал зарубежных звёзд — моделей Линду Евангелисту и Надю Ауэрманн, актрису Миру Сорвино и актёра Жан-Клода Ван Дамма, писал NEWS.ru.