Врач оценил шансы на выживание Алисы Аршавиной

Лечащий врач покойной певицы Юлии Началовой Василий Шуров прокомментировал состояние здоровья Алисы Аршавиной, страдающей от аутоимунного заболевания. Как рассказал медик в эфире канала «Россия 1», женщине предстоит долгая и тяжёлая реабилитация, смертность от её диагноза составляет 50%.

Шуров назвал чудом тот факт, что Алису вовремя прооперировали. Он считает правильным, что она не унывает и уже строит планы сделать пластическую операцию, чтобы вернуть былую красоту.

Медик также нашёл общие черты в случаях Началовой и Аршавиной. Во-первых, у обоих бывшие мужья не протянули руку помощи в трудной ситуации. Во-вторых, из-за серьёзных рисков для жизни.

Очень неудачно пошло заболевание: вначале язва, потом она переходит в перитонит, потом в сепсис, — подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что Алиса Аршавина (Казьмина) впервые после обнаружения тяжёлой болезни появилась на телевидении в шоу Андрея Малахова. Аутоиммунный некроз обезобразил её лицо: нос женщины буквально провалился. Экс-жена футболиста пришла в студию, не скрывая своего недуга. Недавно она впала в кому, из которой вышла благодаря профессионализму врачей.