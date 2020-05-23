Хочу, но не могу: Володина отказалась возвращаться в «Давай поженимся!»

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Астролог Василиса Володина пока не намерена возвращаться в эфир программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Ведущей Ларисе Гузеевой и свахе Розе Сябитовой пока придётся соединять сердца самостоятельно.

По словам хранительницы тайн звёзд, она хотела бы снова приступить к работе. Однако сделает это лишь после того, как режим самоизоляции, введённый в Москве из-за эпидемии колронавируса, будет полностью отменён.

Я очень скучаю по любимой программе. Смотрю на экран и плачу. Но пока такая заболеваемость, не могу, — ответила Володина на вопрос одной из подписчиц в Instagram.

Астролог отказалась от съемок после начала режима самоизоляции, так как опасается появляться на работе из-за пандемии. Вместе с ней из передачи исчезли и астрологические характеристики героев, пишет KP.ru. Однако без работы она не сидит и продолжает составлять астрологические рекомендации. Причём, несмотря на высокие даже по столичным меркам расценки, от клиентов нет отбоя, отмечает издание.

Ранее, как писал NEWS.ru, ведущая программы Лариса Гузеева прервала режим самоизоляции ради съёмок в новом проекте. Актриса заявила, что ей страшно было выходить на работу, однако сделала это ради зрителей.