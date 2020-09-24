«Жизнь на пуантах»: Волочкова показала разминку в домашнем балетном зале

Танцовщица Анастасия Волочкова показала, как она проводит разминку в домашнем балетном зале. Она отметила, что занимается там по несколько часов в день.
Впрочем,
Первый раз я надела пуанты в возрасте девяти лет в первом классе балетного училища (Академии русского балета им. А. Я. Вагановой) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь. И за все эти десятилетия труда физическая боль и мозоли стали привычными, — рассказала Волочкова в комментарии к видео в Instagram.
Тем не менее, подчеркнула она, «жизнь на пуантах — это счастье». При этом быть профессионалом любимого дела и сохранять преданность и верность профессии балерина назвала самой замечательной привычкой на свете.
Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова в одном из видео продемонстрировала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц.
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