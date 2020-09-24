«Жизнь на пуантах»: Волочкова показала разминку в домашнем балетном зале

https://static.news.ru/photo/20b5ba06-ff0a-11ea-bae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Танцовщица Анастасия Волочкова показала, как она проводит разминку в домашнем балетном зале. Она отметила, что занимается там по несколько часов в день.

Впрочем, уточнила звезда шоу-бизнеса и соцсетей, это для неё не только труд, но и радость с отдушиной.

Первый раз я надела пуанты в возрасте девяти лет в первом классе балетного училища (Академии русского балета им. А. Я. Вагановой) в родном Санкт-Петербурге. Тогда пальцы стирались в кровь. И за все эти десятилетия труда физическая боль и мозоли стали привычными, — рассказала Волочкова в комментарии к видео в Instagram.

Тем не менее, подчеркнула она, «жизнь на пуантах — это счастье». При этом быть профессионалом любимого дела и сохранять преданность и верность профессии балерина назвала самой замечательной привычкой на свете.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова в одном из видео продемонстрировала упражнения для мышц пресса, спины и ягодиц.