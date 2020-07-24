Волочкова показала несколько спортивных упражнений

https://static.news.ru/photo/7ef0fca4-cdad-11ea-99af-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова на своей официальной странице в социальной сети обнародовала несколько видеозаписей, на которых она выполняет спортивные упражнения.

На одной из них она тренируется с мячом. Волочкова ставит руки на пол, ноги — на инвентарь и делает перекатывающие движения, оставляя спину идеально ровной. Это прекрасное упражнение для пресса, написала Волочкова в Instagram.

Другая часть тренировки выполняется на тренажёре. Это упражнение на растяжку, которое делается в положении лёжа. Волочкова призналась, что после занятий и репетиций в балетном зале она «догоняется» фитнесом. Артистка подчеркнула, что её выдающаяся растяжка отработана с детства и поддерживается в ежедневном режиме.

Делать это непросто, но Волочкова всех призвала использовать любые шансы для спортивных нагрузок на организм. Без них позвоночник чувствует дискомфорт. В этих случаях балерине помогает прокатывание его с помощью ролла.

Как передавал NEWS.ru, Волочкова опубликовала видео своей тренировки в фитнес-зале. Балерине понадобилось 30 секунд, чтобы сделать десять шпагатов.