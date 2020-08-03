Волочкова отреагировала на новый штраф: «Я ничего не знала про карантин!»

https://static.news.ru/photo/5969be42-d5a2-11ea-b7fa-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала очередной штраф за нарушение режима самоизоляции. Звезда съездила в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.

После того как Волочкова посетила закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево, она разместила на своей странице в Instagram снимки в ярких платьях на фоне святыни и решила призвать «к совести» губернатора Глеба Никитина, закрывшего монастырь от людей. В свою очередь глава Нижегородской области не стал медлить с ответом. В своём аккаунте он сообщил, что решение закрыть село на карантин было вызвано вынужденными мерами. Количество заражённых на душу населения в селе в 1,6 раза больше, чем в Москве.

По словам Волочковой, ей сейчас тяжело. У неё нет заработка из-за пандемии. Именно поэтому её представители обжалуют это решение. Сумма административного взыскания составляет 40 тыс. рублей.

Я действительно не знала о карантине. Для меня как для балерины ехать 7 часов на машине не имело смысла. Приехала без препятствий, меня никто не остановил, я спокойно помолилась в церкви, и местные жители пригласили меня на ужин. А потом пришли полицейские и словно обезьянку зачем-то снимали меня на телефон. Самое обидное, что я приехала помолиться, в чем преступление? — подчеркнула светская львица в разговоре с KP.RU.

Ранее Волочкову оштрафовали на 20 тыс. рублей, но балерина решила этот вердикт обжаловать и просит Мосгорсуд отменить данное решение. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Танцовщица заявила, что была в гостях. Она имела право не надевать маску. Это судебное решение она тоже собирается оспорить.

А если я была в этот момент в спальне, а не за столом, меня тоже бы оштрафовали? Какой-то театр абсурда, буду оспаривать это решение, — подытожила артистка.

Как писал NEWS.ru, Волочкова на своей официальной странице в социальной сети обнародовала несколько видеозаписей, на которых она выполняет спортивные упражнения.