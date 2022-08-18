«Вне всяких сомнений»: критик назвал сильнейшую вокалистку России Музыкальный критик Бабичев назвал Долину лучшей вокалисткой России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Долина

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru назвал певицу, которая имеет лучшие вокальные данные в России. По его мнению, этого звания достойна народная артистка РФ Лариса Долина. Эксперт отметил, что с удовольствием бы посмотрел на то, как она исполняет гимн России.

Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы развернуть эту историю (исполнение гимна. — NEWS.ru) очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений, — считает Бабичев.

Ранее Бабичев представил шорт-лист артистов, которые, по его мнению, смогли бы справиться с исполнением гимна России и это было бы «не стыдно». Он напомнил, что подобный опыт уже имеют Григорий Лепс и Филипп Киркоров, однако эти имена давно на слуху.

Как отметил Бабичев, из молодых звезд с исполнением гимна справятся SHAMAN, который уже зарекомендовал себя как исполнитель патриотических песен, и победитель второго сезона шоу «Голос», ученик Александра Градского Сергей Волчков. Среди женщин гимн России хорошо сможет исполнить Пелагея, а в качестве эксперимента подойдут Zivert и Анна Асти, так как обе вокалистки «имеют свою манеру».