Владимир Кузьмин кратко описал своё состояние после COVID-19

Недавно госпитализированный с COVID-19 российский музыкант Владимир Кузьмин в беседе с NEWS.ru кратко прокомментировал своё состояние после возвращения домой из больницы. По его словам, с ним всё нормально.
Сейчас нормально. А что случилось? — отметил исполнитель в небольшом комментарии.
Кузьмин на своей странице в Instagram
Накануне врачи дали положительные прогнозы по состоянию здоровья певицы МакSим (Марина Абросимова), рассказала в эфире телеканала «Россия 24» пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская. Она подчеркнула: перед тем как медики ввели Марину в данное состояние, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии.
Певица была госпитализирована на минувшей неделе. У неё поднялась высокая температура, медики диагностировали большое поражение лёгких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому.