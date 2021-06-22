Владимир Кузьмин кратко описал своё состояние после COVID-19

Недавно госпитализированный с COVID-19 российский музыкант Владимир Кузьмин в беседе с NEWS.ru кратко прокомментировал своё состояние после возвращения домой из больницы. По его словам, с ним всё нормально.

Сейчас нормально. А что случилось? — отметил исполнитель в небольшом комментарии.

Кузьмин на своей странице в Instagram сообщил , что вернулся домой, и поблагодарил подписчиков за поддержку. Артист рассказал, что у него подтвердился коронавирус. Медики отметили, что благодаря вакцине, сделанной музыкантом, болезнь должна протекать спокойно.

Накануне врачи дали положительные прогнозы по состоянию здоровья певицы МакSим (Марина Абросимова), рассказала в эфире телеканала «Россия 24» пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская. Она подчеркнула: перед тем как медики ввели Марину в данное состояние, она не чувствовала себя плохо и не находилась в полуобморочном состоянии.

Певица была госпитализирована на минувшей неделе. У неё поднялась высокая температура, медики диагностировали большое поражение лёгких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому.