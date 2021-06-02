Вероятный сын Абдулова согласился пройти ещё один тест ДНК

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Музыкант из Санкт-Петербурга, 47-летний Сергей Шипотько не исключает, что является «внебрачным сыном» советского и российского артиста Александра Абдулова (1953-2008). Он уже сделал один тест ДНК и согласен пройти ещё одно исследование, чтобы отмести все сомнения в вероятном родстве со знаменитым актёром, передаёт KP.RU.

Я хочу узнать только одно: правда ли, что мой отец Александр Абдулов. Но пока это не доказано <...> Вышли на родню Абдулова. И мы провели ДНК-экспертизу с племянниками Абдулова, детьми его старшего брата Роберта. Но пока ещё не ясно. 50 на 50. Поэтому утверждать не имею права. Нужно проводить экспертизу с дочкой Абдулова Женей, — рассказал Шипотько.

Он добавил, что узнал о предполагаемом родстве четыре года назад от матери. По её словам, она встречалась с Абдуловым и после свиданий появился на свет Шипотько.

Других ухажёров у неё (у матери Шипотько. — NEWS.ru) на тот момент не было. Я не знаю подробностей романа мамы и [Александра] Абдулова. Она не очень-то об этом рассказывала, — отметил Сергей.

Собеседник издания также рассказал, что роман матери и актёра длился около полугода, но свадьбой так и не закончился. Родственники матери были достаточно обеспеченными, поэтому в деньгах она не нуждалась и родила ребёнка для себя, потому что Абдулов был «мужчина красивый». По словам Шипотько, Абдулов сразу сказал его матери, что ребёнка не примет, и попросил её на эту тему не распространяться, так как «у него таких сыновей много».

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Крутой уже много лет скрывает, что у него есть внебрачный сын. Журналисты провели собственное расследование и выяснили, что после знакомства с «новым папой» молодой человек сменил имя и бросил своего «не биологического» отца.