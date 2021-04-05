Ведущий шоу «Маска» рассказал, какой финал ждёт зрителей

https://static.news.ru/photo/fd9157de-9611-11eb-9ec0-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: vyacheslav_star/instagram.com

Во втором сезоне музыкального шоу «Маска» доминирует сильный пол. Финальная борьба за победу будет происходить в чисто мужской компании, считает ведущий проекта Вячеслав Макаров.

Своими размышлениями он поделился с подписчиками своего аккаунта в Instagram. Если в первом сезоне из четырёх финалистов трое были женщины, то в этом году ситуация обратная.

У нас осталась только Змея. То есть, мужики поднапряглись, показали свой хороший вокал, поэтому они вырвались в лидеры. У нас осталась мощная компания и одна змеюка, которая выжила всех своих конкуренток, – констатировал Макаров.

«Маска» — музыкальное шоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

Сейчас шоу покинули уже половина участников, их осталось лишь семеро. Последний на данный момент выпуск закончился разоблачением Единорожки. Под этим образом скрывалась певица Ирина Дубцова, писал NEWS.ru.