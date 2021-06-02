Вдова Грачевского решила вести его Instagram-аккаунт

https://static.news.ru/photo/9e592998-c42b-11eb-bc52-96000091f725_660.jpg Фото: belotserkovskaia_official/instagram.com

Вдова режиссёра и создателя тележурнала «Ералаш» Бориса Грачевского — Екатерина Белоцерковская — решила вести аккаунт покойного супруга в память о нём. Об этом она сообщила на странице шоумена в Instagram.

Два великих создателя Ералаша! Тут не хватает лишь Аллы Суриковой. Я приняла решение вести аккаунт мужа в память о нём, — написала женщина под постом.

На архивном снимке Грачевский стоит рядом со сценаристом Александром Хмеликом.

Режиссёр умер 14 января 2021-го на 72-м году жизни. Причиной стал коронавирус. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Грачевский создал «Ералаш», в эпизодах журнала снялись сотни детей, некоторых из них сегодня страна знает как известных актёров и певцов. 18 марта художественному руководителю тележурнала «Ералаш» могло бы исполниться 72 года. Вдова Бориса Грачевского на своей официальной странице в социальной сети оставила послание покойному супругу в день его рождения. Женщина призналась, что до сих пор никак не может поверить, что мужа больше нет в живых.

Ранее сообщалось, что вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и его вторая жена Анна Грачевская подают в суд на нового гендиректора киножурнала «Ералаш». По мнению женщин, Аркадий Григорян смошенничал, чтобы занять новую должность и не допустить прямых наследников Грачевского к финансам и делам организации.