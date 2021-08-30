«Вакцина от мучной недостаточности»: «Зоя» Шнурова выпустила клип о хлебе

Группа «Зоя», которую продюсирует Сергей Шнуров, выпустила свой первый клип. В ролике на песню «Мне бы хлеба» главная героиня рассказывает о любви к хлебу. Видео опубликовано на YouTube.

Героиня клипа очень любит хлеб и постоянно посещает хлебобулочный отдел ближайшей «Пятёрочки». Сам Шнуров предстаёт в образе психолога, который называет свою книгу «вакциной от мучной недостаточности», рассказывает о «врождённой человеческой хлебобулочности» и о том, как «перестать подавлять своё хлебидо».

Место действия в нашем клипе — народный магазин, где разворачивается вполне реалистичная история, в которой многие могут узнать самих себя. Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными, — рассказал Шнуров.

Героиня пытается отказаться от привычки есть хлеб, но у неё не получается. В результате она всё время возвращается в отдел и покупает хлебобулочные изделия.

Главную героиню клипа понять не сложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и всё-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. <...> Бороться со своей «врождённой хлебобулочностью» вовсе не стоит, а утолить «хлебидо» можно без труда, — считает директор по маркетингу «Пятёрочки» Михаил Ярцев.

Ранее проект Сергея Шнурова «Зоя» произвёл фурор на ПМЭФ и был признан лучше предыдущей группы музыканта «Ленинград». Вокалистка нового коллектива устроила яркое шоу с танцами на столах на вечеринке по случаю «нулевого» дня экономического форума в Петербурге.