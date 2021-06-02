Новый проект Шнурова «Зоя» признали лучше «Ленинграда»

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Проект Сергея Шнурова «Зоя» произвёл фурор на ПМЭФ и был признан лучше предыдущей группы музыканта «Ленинград». Вокалистка нового коллектива устроила яркое шоу с танцами на столах на вечеринке по случаю «нулевого» дня экономического форума в Петербурге, сообщает Пятый канал.

Выступление «Зои» прошло на площадке ресторана Royal Beach на Крестовском острове. Группу представил сам Шнуров, объявивший, что очень волнуется перед вступлением, хотя будет находиться за сценой.

Это первое массовое выступление молодой, начинающей, но хулиганской артистки, — анонсировал концерт музыкант.

На сцену в белом костюме вышла сама Зоя — такой псевдоним взяла себе певица Ксения Руденко из Краснодара, которая поёт шансон с использованием ненормативной лексики. Артистка исполнила несколько композиций в духе «Ленинграда» и настолько вошла в раж, что сначала сошла со сцены к гостям, а после и вовсе залезла на высокий фуршетный стол.

Издание отмечает, что за вступлением протеже Шнурова следили с интересом все гости, кроме мужа Собчак режиссёра Константина Богомолова. Тот увлёкся четвероногим роботом. Электронная собачка показалась скандальному режиссёру куда интереснее, чем песни Зои.

Как сообщалось ранее, Сергей Шнуров был вынужден срочно покинуть вечеринку Международного экономического форума из-за внезапных родов у молодой супруги. Гости проводили время на Крестовском острове в ресторане Royal Beach в Петербурге.