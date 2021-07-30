Вайкуле поделилась болью от потери любимого друга

Лайма Вайкуле сообщила поклонникам о смерти любимого друга. Это пёс ко кличку Буч, пишет певица в Instagram.

Артистка опубликовала фото с чистокровным французским бульдогом. Известно, что питомец часто сопровождал певицу в поездках. К примеру, пёс был на концерте хозяйки в Юрмале.

Вчера меня покинул, — пожаловалась Вайкуле.

На самом деле певице не раз приходилось пережить смерть питомцев, у неё всегда было много собак. Но эта потеря стала для неё серьёзным ударом. Поклонники пожалели певицу и пожелали ей сил и терпения. К ним присоединились и звёзды российского шоу-бизнеса. Слова поддержки выразили Александр Панайотов, Владимир Винокур и Елена Кравец.

Ранее Лайма Вайкуле в эфире шоу «Музыкалити» резко негативно высказалась о песнях поп-группы «Ласковый май». По её словам, творчество коллектива — это музыка «для дебилов».