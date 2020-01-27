https://static.news.ru/photo/2434b3aa-4130-11ea-a997-fa163e074e61_660.jpg Фото: natalya_andreychenko/instagram.com

В Мексике обнаружили автомобиль актрисы Натальи Андрейченко, на котором она уехала от своей подруги. Об этом на странице в Instagram сообщил пиар-директор звезды Ян Трунцев. По его словам, местонахождение артистки по-прежнему неизвестно.

Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко, — рассказал Трунцев.

По его словам, все автомобили Натальи находятся в гараже. Оба телефона звезды недоступны. При этом сын актрисы Дмитрий Дунаевский тоже не знает, где его мама.

Трунцев также выразил возмущение информацией о том, что Наталья якобы злоупотребляла алкоголем.

Это фейки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки, — подчеркнул мужчина.

Ранее Трунцев раскрыл обстоятельства пропажи Андрейченко. По его словам, накануне исчезновения актриса поехала в гости к подруге. Он добавил, что у знаменитости в мексиканском Канкуне свой дом. Там она отдыхает и занимается духовными практиками, писал NEWS.ru.