Новое правило в «Битве экстрасенсов» повергло в шок участников Участники «Битвы экстрасенсов» смогут выбрать на вылет кого-то вместо себя

Фото: Пресс-служба ТНТ

В «Новой Битве экстрасенсов» меняются правила, заявил ее ведущий Марат Башаров во втором выпуске, премьера которого состоялась 30 марта. Теперь экстрасенс, чье имя окажется в черном конверте, может не только получить второй шанс, но и выбрать другого кандидата на выбывание вместо себя. Участники шоу были шокированы нововведением.

По новым правилам, чтобы выбрать кого-то другого на вылет вместо себя, участнику нужно вызвать этого экстрасенса на дуэль. При этом он может бросить вызов и чародею с белым конвертом. Кто из них лучше справится с заданием, решат телезрители. Голосование будет длиться до понедельника.

Башаров объявил о нововведениях в шоу вместе с появлением в нем 13-го участника. Им стал колдун Максим Левин, ставший победителем 22-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Возвращение мага в проект стало для всех неожиданностью и было встречено остальными с некоторой опаской. Николь Кузнецова, которая вернулась в проект, заняв второе место в шоу «Экстрасенсы. Реванш», также была недовольна таким поворотом событий.

Некоторые сравнили возвращение Левина в проект с боями без правил. По мнению Кузнецовой, он «отчитывает сильных конкурентов как школьников». Так, например, Левин пообещал вампиру Артему Краснову, что он не станет первым. Другие в свою очередь поддержали Краснова, предупредив вампира, что занять второе место после победного не менее обидно.

В новом выпуске «Битвы» именно Левин, по мнению зрителей из Калининградской области, которым нужна была помощь, лучше всех справился с заданием, оставив в тени молодых участников. Экстрасенсам нужно было разгадать тайну хозяев строящегося частного дома, а также узнать, что их мучает в его стенах. Левин определил, что в этом месте обитает сильный некродух, и раскритиковал работу своих конкурентов.