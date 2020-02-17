Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над словами своего отца, актёра Андрея Урганта, о «незаметном» размере пенсии. Он назвал своего родителя «одним из трёх самых крутых прожигателей жизни — пенсионеров».
В эту импровизированную категорию лиц Ургант включил, кроме родного отца, основателя журнала Playboy Хью Хефнера и лидера британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера.
Я как сын счастлив, что отец вошёл в тройку самых крутых прожигателей жизни — пенсионеров: Хью Хефнер, Мик Джаггер, Андрей Ургант, — пошутил ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант».
Как ранее писал NEWS.ru, Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, назвал размер своей пенсии. Он получает 17,5 тыс. рублей в месяц.
Но, уверяет актёр, он даже не замечает этих денег, поскольку именно такую сумму тратит ежедневно. Ургант добавил, что в прошлом году ему не платили пенсию четыре месяца.
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