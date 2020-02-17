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Модель Полина Диброва призвала не волноваться о здоровье её госпитализированного супруга Дмитрий Диброва и сообщила, что он чувствует себя нормально.

Женщина рассказала, что она и дети находятся рядом с Дибровым в московской Боткинской больнице, куда телеведущего доставила скорая помощь. У нас всё хорошо. Дмитрий — казак, сильный и крепкий! Со...