Ургант пошутил о курсе рубля

https://static.news.ru/photo/7d82ba7a-1e6f-11eb-b5a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над курсом рубля во время обсуждения новости о выплатах жителям Узбекистана за пешие прогулки.

В эфире своего шоу на Первом канале Ургант уточнил, что президент республики Шавкат Мирзиеёв поручил выплачивать гражданам за ходьбу пешком три тысячи сумов.

Это порядка 30 центов, [то есть] 27–28 тысяч рублей за каждый день, когда они пройдут 10 или более тысяч шагов, — сказал телеведущий.

Как писал NEWS.ru, доллар 2 ноября впервые с конца марта превысил 80 рублей, евро с конца декабря 2014 года — 94 рубля. Эксперты считают, что среди наличной валюты доллар останется самым популярным у населения, вопрос будет только в объёме у россиян свободных средств для конвертации. 3 ноября курс рубля начал ощутимо расти вверх против доллара и евро.