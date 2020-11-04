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Ургант пошутил о курсе рубля

10:20, 04 ноября 2020 12
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Телеведущий Иван Ургант посмеялся над курсом рубля во время обсуждения новости о выплатах жителям Узбекистана за пешие прогулки.

В эфире своего шоу на Первом канале Ургант уточнил, что президент республики Шавкат Мирзиеёв поручил выплачивать гражданам за ходьбу пешком три тысячи сумов.

Это порядка 30 центов, [то есть] 27–28 тысяч рублей за каждый день, когда они пройдут 10 или более тысяч шагов, — сказал телеведущий.

Как писал NEWS.ru, доллар 2 ноября впервые с конца марта превысил 80 рублей, евро с конца декабря 2014 года — 94 рубля. Эксперты считают, что среди наличной валюты доллар останется самым популярным у населения, вопрос будет только в объёме у россиян свободных средств для конвертации. 3 ноября курс рубля начал ощутимо расти вверх против доллара и евро.

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