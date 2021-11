Умер автор классических фотографий Queen и Дэвида Боуи Мик Рок

В возрасте 72 лет скончался британский фотограф Мик Рок, который работал с такими музыкантами, как Дэвид Боуи, Queen, Sex Pistols, Игги Поп, The Ramones, Джоан Джетт и многими другими, об этом сообщила его семья в Facebook. Причину смерти фотографа родственники не назвали и попросили временно не нарушать их покой.

Мик всегда был гораздо больше, чем «человек, который снимал 70-е». Он был фотографом-поэтом — настоящей силой природы и занимался любимым делом в своей восхитительно-возмутительной манере, — говорится в сообщении.

Мик Рок родился в 1948 году и начал увлекаться фотографированием рок-звёзд во время обучения в Кембридже. Сделанное им фото Фредди Меркьюри «в стиле Марлен Дитрих» стало визуальной основой обложки второго альбома группы Queen — Queen II и знаменитого клипа на песню Bohemian Rhapsody.

Он также был автором обложек альбомов Transformer Лу Рида, Raw Power группы The Stooges, I Love Rock ‘n’ Roll Джоан Джетт и многих других. Он снял клипы на песни Дэвида Боуи John, Iʼm Only Dancing, Jean Genie, Space Oddity и Life on Mars. Среди его клиентов были Оззи Осборн, Майли Сайрус, Снуп Догг и другие.

