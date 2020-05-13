Участник «Дома-2» избил девушку на Сейшелах

https://static.news.ru/photo/e7feee22-94ff-11ea-b381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Никита Барышев/vk.com

Участники телепроекта «Дом-2» Анастасия Стецевят и Никита Барышев подрались на Сейшелах. Первым о конфликте, который закончился рукоприкладством, общественности рассказал молодой человек. Чуть позже факт драки подтвердила девушка.

Последние несколько дней Стецевят и Барышев открыто проявляли неприязненное отношение друг к другу. Они регулярно обменивались обидными колкостями и взаимными оскорблениями. В конечном итоге дело дошло до драки.

Барышев рассказал, что после конфликта плохо себя чувствует, однако виноватой в произошедшем считает девушку.

Болит всё, голова раскалывается. Никогда такого не испытывал, — приводит слова молодого человека «Экспресс-газета».

Стецевят, в свою очередь, подтвердила, что у неё с Барышевым произошла драка, но раскрывать подробности не стала. Известно, что у девушки разбита губа, есть ссадины и кровоподтёки, как и у соперника Анастасии.

Пользователи Сети, узнав о драке, стали спорить по поводу того, кто больше виноват в конфликте. Многие считают, что Барышев, ударив девушку, повёл себя не по-мужски.

Как ранее писал NEWS.ru, певица Любовь Успенская призналась, что смотрит телепроект «Дом-2». По словам звезды, эта программа не только её успокаивает и отвлекает от проблем, но и помогает понять современную молодёжь.