Участницу «Дома-2» шантажируют из-за интимного видео

https://static.news.ru/photo/079372c2-33d3-11eb-9e4c-fa163e074e61_660.jpg Ксения Волкова Фото: ksenia_mosca/instagram.com

Мошенники требуют у участницы проекта «Дом-2» Ксении Волковой 25 тысяч рублей. В противном случае они грозят опубликовать интимное видео, которое они обманом выманили у девушки под предлогом участия в кастинге.

Волкова сама сняла себя на видео и отправила ролик злоумышленникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съёмок клипа. По условиям, претендентка должна предоставить откровенные кадры, именно это и сделала 26-летняя фитнес-блогер, передаёт Teleprogramma.pro.

Девушка отправила материалы в Telegram и была уверена, что скоро получит роль. Вместо этого ей пришло сообщение, в котором преступники требовали деньги.

Волкова отправилась в правоохранительные органы и написала заявление. Полицейские не смогли выявить вымогателей и отказались возбуждать уголовное дело. Данное решение блогер обжаловала в прокуратуре. Теперь стражи порядка снова займутся поиском обидчиков.

Это не первый случай, когда частная жизнь знаменитостей становится достоянием общественности. Ранее стало известно, что у нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы требовали $5 млн за то, чтобы в Интернете не появилось видео, на котором он занимается мастурбацией.

Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой, к тому же он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео всё равно не окажется в Сети. Имя шантажиста не раскрывается, однако его имя известно полиции. У Дзюбы есть запись разговора с требованием денег. Сам футболист не стал комментировать информацию о шантаже, писал NEWS.ru.