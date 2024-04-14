«У нее муж – украинский военный»: Кологривый рассказал о своей матери Кологривый рассказал, что его мать живет на Украине, а ее муж служит в ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый, говоря о своей личной жизни, рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что его мать, которую он не видел много лет, живет на Украине. Он добавил, что ее муж служит в ВСУ.

У моей мамы муж украинский военный. Так что я как бы меж двух огней нахожусь, — сообщил актер.

До этого Кологривый был признан виновным по делу о мелком хулиганстве после того, как устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. Суд назначил ему наказание в виде семи суток ареста. Актер отсидел положенный срок в изоляторе временного содержания и вышел оттуда 27 марта.

Кологривый в интервью также рассказал, что, будучи в ИВС в Новосибирске, куда попал после дебоша в баре, написал для дочери поэму и сказку. Он признался, что занимается озвучкой, поэтому хочет записать свои произведения на диск. Также он сообщил, что после успеха сериала «Слово пацана» к нему стали чаще «подкатывать» девчонки. По его словам, он не ожидал такого успеха.

Кинокритик Александр Шпагин считает, что Кологривый может повторить судьбу коллеги Алексея Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству. По его мнению, Панин был уверен, что все его выходки останутся безнаказанными, однако этого не произошло.