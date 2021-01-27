«Ты прям розочка»: Наташа Королёва показала видео с мамой-юбиляршей

https://static.news.ru/photo/94a13c50-609f-11eb-90b4-fa163e074e61_660.jpg Людмила Порывай Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королёва устроила фотоссесию для своей матери Людмилы Порывай, которая скоро отметит 75-й день рождения.

Артистка показала процесс съёмок в видеоролике, который разместила в сторис Instagram. Мама певицы предстала в смелом образе. Она надела яркое розовое платье с открытыми плечами. Будущая юбилярша украсила декольте блёстками, а на голову водрузила корону. Дочь заметила, что съёмку ведёт «самый модный фотограф Майами».

Мама, ты прям розочка, никто не даст тебе твои годы. <...> Все Люды как Люды, а ты — звезда, — комментировала процесс съёмок певица.

Людмила Порывай связала жизнь с музыкой. На протяжении многих лет она работала дирижёром, имеет звание заслуженной артистки Украины. В 2013 году Порывай и Королёва записали совместную песню «Майями».

Певица ранее провела две недели в Танзании вместе с мужем Сергеем Глушко. Пара снималась в программе «Племя». Как писал NEWS.ru, Королёва в ходе съёмок едва не умерла от обезвоживания. Певица также призналась, что в Африке могла полноценно есть только раз в день. Остальные приёмы пищи являлись перекусом: она ела много манго, ананасов и бананов. Это пошло артистке на пользу, она похудела на шесть килограммов.