https://static.news.ru/photo/f59c6774-4754-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Сын художника Никаса Сафронова, 242-килограммовый пианист Лука Затравкин опубликовал в своём Instagram откровенные фотографии, после чего призвал отбросить все стереотипы, которые связаны с внешним видом.

Мои фотографии занимают очень много места, — с иронией написал пианист.

По его словам, соцсеть должна закупить новые сервера, чтобы вместить все его фотографии. Под своим постом добавил хэштег «СбросьСтереотипыНабериВес».

Некоторые подписчики возмутились отношением 30-летнего мужчины к своему здоровью. Они призвали его заниматься спортом и меньше есть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Затравкин рассказал, что выступает за бодипозитив и доволен собой при весе 242 килограмма. Произошедший в ноябре с ним неприятный случай на борту самолёта, когда он застрял в унитазе, не подтолкнул его к желанию сбросить лишний вес.