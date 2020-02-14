https://static.news.ru/photo/e74b60b0-4fe4-11ea-8307-fa163e074e61_660.jpg Кэти Топурия и Лев Деньгов Фото: keti_one_official/instagram.com

Солистка группы A’Studio Кети Топурия уже несколько месяцев не скрывает своего нового возлюбленного предпринимателя Льва Деньгова. Пара начала жить вместе, а теперь поклонники уверены, что скоро состоится свадьба.

Как рассказали в окружении певицы, Деньгов уже сделал ей предложение, и торжество намечено на ближайшее лето.

Сами молодые люди пока не комментируют подобные слухи. По словам мужчины, он не хотел бы говорить об этом из соображений личного и этического характера.

Если у нас будут новости, я вас обязательно проинформирую, — приводит его слова StarHit.

Ранее также появились слухи о беременности Топурии. Солистка стала появляться на сцене в нарядах с широким кроем, что вызвало подозрения в интересном положении, писал NEWS.ru.