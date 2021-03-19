Тодоренко рассказала о планах на третий сезон «Маски»

https://static.news.ru/photo/9a96b03e-5c42-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Региона Тодоренко поделилась планами и идеями относительно третьего сезона телевизионного музыкального проекта «Маска». Её слова приводятся в анонсе программы «Однажды», посвящённой этому шоу.

Программа «Однажды» телеканала НТВ выйдет в эфир 21 марта. В анонс попали слова телеведущей Регины Тодоренко, которая входит в состав жюри проекта. Девушка призналась, что она в восторге от всего происходящего и рассчитывает занять кресло члена жюри и в третьем сезоне — сейчас в эфире транслируется второй сезон шоу.

Мне так нравится наш проект, потому что здесь я могу быть кем угодно. Даже жюри могут почувствовать себя под маской, могут быть в разном амплуа, могут раскрываться... Посмотрим, кстати, что нас ожидает в третьем сезоне. Может быть, я выйду в маске Филиппа Бедросовича, — цитирует Тодоренко сайт Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что фанатам телешоу предложили угадать, как будут развиваться события в «Маске» дальше.