На ТНТ раскрыли имя первого члена жюри шоу «Новая Фабрика звезд» Сергей Жуков стал наставником шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Жуков

Певец Сергей Жуков стал первым наставником «Новой Фабрики звезд», чье имя раскрыл ТНТ перед перезапуском музыкального проекта. В своем Telegram-канале исполнитель сообщил, что генеральный директор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.

Ребята, сейчас я вас ошарашу. Уже совсем скоро на всех телеэкранах страны будет греметь «НОВАЯ ФАБРИКА ЗВЕЗД»! И я очень рад представить вам наставника этого долгожданного шоу на канале ТНТ... Им буду я, — написал певец.

По словам Жукова, когда проект впервые запустили, он стал настолько популярным и востребованным, что у группы «Руки Верх!» резко сократилось количество концертов и корпоративов. Тогда он всерьез задумался о том, стоит ли ему продолжать музыкальную карьеру.

Поэтому, когда мне позвонила Тина Канделаки с предложением возглавить «Новую Фабрику звезд», я сказал ей, что ненавижу «Фабрику», потому что она едва не развалила когда-то «Руки Вверх!», — добавил музыкант.

Ранее сообщалось, что участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в туалете московского кафе и сама перерезала пуповину. Певец Прохор Шаляпин заявил, что помог бы ей в этом, но она не позвонила ему.