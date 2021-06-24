Тимберлейк заступился за Бритни Спирс после её речи в суде

Американский певец Джастин Тимберлейк на своей странице в Twitter заступился за свою бывшую возлюбленную Бритни Спирс после её речи в суде по делу об опекунстве со стороны отца Джеймса Спирса. Исполнитель призвал всех «постоянно поддерживать» звезду.

После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было... То, что происходит с ней сейчас, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в праве принятия решений по поводу собственного тела, — написал музыкант.

Тимберлейк отметил, что никто не должен спрашивать разрешения пользоваться тем, чему посвятил много лет, имея в виду карьеру Спирс, находящуюся под контролем Джеймса. Экс-бойфренд знаменитости надеется, что инстанция позволит женщине самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Отец певицы контролирует её личные и финансовые дела с 2008 года.

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live. — Justin Timberlake (@jtimberlake) June 24, 2021

Сама Спирс выступила на суде по поводу опеки её отца над собой. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Она отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной». Кроме того, опекуны и охранники не оставляли её одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её насильно заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела. И запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет замуж и детей. Опекуны запрещают ей это делать. Также ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Тяжба повлияла и на отношения родителей певицы. Линн Бриджес — мать Бритни — и Джеймс Спирс, начавшие борьбу за средства дочери, подали друг на друга встречные иски. Женщина уверена, что бывший муж тратит деньги родственницы не по назначению и компенсирует свои траты на юристов и прессу. Линн также потребовала вернуть часть потраченных средств Бритни. В ответ Джеймс Спирс обвинил экс-супругу в меркантильности, заявив, что она использовала боль и травмы их ребёнка в личных интересах.

Ранее сообщалось, что американская исполнительница Шер заступилась за певицу Бритни Спирс. Она уверена, что отец звезды должен отказаться от опекунства. Джеймс Спирс стал юридическим опекуном знаменитой дочери в 2008 году. Решению предшествовала череда скандалов, спровоцированных Бритни.