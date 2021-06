Тимберлейк заступился за Бритни Спирс после её речи в суде

Тимберлейк отметил, что никто не должен спрашивать разрешения пользоваться тем, чему посвятил много лет, имея в виду карьеру Спирс, находящуюся под контролем Джеймса. Экс-бойфренд знаменитости надеется, что инстанция позволит женщине самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Отец певицы контролирует её личные и финансовые дела с 2008 года.

Jess and I send our love, and our absolute support to Britney during this time. We hope the courts, and her family make this right and let her live however she wants to live.