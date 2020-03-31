https://static.news.ru/photo/d6de9c50-7349-11ea-9093-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию продюсера и музыканта Тимати, с которым они когда-то вместе работали на лейбле Black Star. Артист оставил подпись к фото, он написал: «Люблю тебя, брат».

Тимати отреагировал на публикацию коллеги, имя которого в последнее время больше ассоциируется со скандальными выходками и историями про борьбу с наркотической зависимостью, чем с музыкой. Продюсер заявил, что ему становится страшно от того, что сейчас происходит с Джиганом. Кроме того, Тимати предложил рэперу свою помощь.

Один из основателей Black Star сказал, что в 2020 году есть «всего лишь две темы» — это коронавирус и Instagram Джигана.

Я смеялся в начале, но сейчас уже как-то страшновато. Я не держу на тебя никаких обид или зла, хочу, чтобы у тебя снова всё было в порядке и как можно быстрее! Если тебе понадобится моя помощь, ты всегда можешь на неё рассчитывать, — написал Тимати в комментариях к фото на странице Джигана.

Как ранее передавал NEWS.ru, модель Оксана Самойлова призналась, что разводится с рэпером Джиганом после десяти лет брака.

Девушка решилась на этот шаг из-за постоянных измен со стороны супруга. По её словам, он клялся здоровьем их детей, говоря о верности.