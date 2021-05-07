Подруга Ивлеевой ответила на обвинения в романе с Элджеем

https://static.news.ru/photo/4b80bbf8-af1a-11eb-9683-96000091f725_660.jpg Юлия Коваль Фото: koval_now/instagram.com

Телеведущую Юлию Коваль заподозрили в романе с рэпером Элджеем. Девушка решила ответить хейтерам, которые подозревают её в том, что она разбила семью Анастасии Ивлеевой. Лучшая подруга блогера отвергла эти обвинения в Instagram.

27-летняя телеведущая опубликовала скрин новости о разводе Билла Гейтса с его супругой Мелиндой. Девушка подписала его: «Я тут ни при чём, если что...»

Таким образом она отреагировала на слухи о своём романе с рэпером Элджеем, который является мужем её подруги. Коваль добавила, что у тех, кто распускает подобные слухи, не всё в порядке с головой.

Ранее сообщалось о том, что Ивлеева и рэпер Элджей в скором времени могут развестись. Блогер Антон Суворкин на своём YouTube-канале назвал причину, по которой звёздная пара прекратит существование.

Анонимный источник рассказал блогеру, что инициатором расставания станет ведущая «Орла и решки». По его словам, пара распадётся из-за огромной популярности Ивлеевой, так как музыкант в последние годы не выпускал ничего нового и застопорился в своём развитии. Самое громкое, что он сделал за последнее время, считает Суворкин, это свадьба со звездой.