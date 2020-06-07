Татьяна Васильева резко отозвалась о выходке Панина на похоронах Кокшенова

https://static.news.ru/photo/555425f8-a943-11ea-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Васильева очень жёстко высказалась по поводу скандала, устроенного Паниным на похоронах Кокшенова. Актриса использовала много нецензурных слов в адрес звезды фильма «Жмурки».

Панин на церемонии прощания с народным любимцем позволил себе в вальяжной форме пройтись по таланту Кокшенова, назвав его «деревянным». После этого актёра попросили на выход,

Свою выходку Панин не смог ничем объяснить, он стал оправдываться, что ничего такого на похоронах не было, «всё раздули». Татьяна Васильева в ответ на это констатировала, что это «кредо актёра». Он таким был и останется по жизни, резюмировала актриса в интервью Пятому каналу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видео с актёром Алексеем Паниным, устроившим скандал на похоронах Кокшенова, появилось в Интернете. Сам актёр опроверг информацию о якобы устроенном им дебоше.