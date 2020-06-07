Видео с Алексеем Паниным на похоронах Кокшенова появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/4118bf66-a918-11ea-99d2-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Видео с актёром Алексеем Паниным, устроившим скандал на похоронах Кокшенова, появилось в интернете. Сам актёр опроверг информацию о якобы устроенном им дебоше.

Панин назвал ложью, что нелицеприятно высказался об ушедшем из жизни коллеге.

На самом деле на звезду «Жмурок» накричали за то, что он отозвался о Кокшенове как «бездарном режиссёре», сообщает РЕН ТВ.

Но я же правду сказал. Но никто не хочет ее слышать, — оправдывается актёр.

Панин добавил, что считает Кошенова хорошим актёром, порядочным человеком и вспомнил, как тот приютил его, когда он только был начинающим артистом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Алексей Панин произнёс речь на похоронах режиссёра Михаила Кокшенова. Покойного он назвал «самым бездарным» кинодеятелем, с которым пришлось работать.