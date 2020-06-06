СМИ: Алексея Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

https://static.news.ru/photo/95421522-a8bb-11ea-85fb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский актёр Алексей Панин произнёс речь на похоронах режиссёра Михаила Кокшенова. Покойного он назвал «самым бездарным» кинодеятелем, с которым пришлось работать.

После этого родные умершего артиста попросили скандального Панина покинуть крематорий, где проходила церемония, передаёт KP.RU.

Правда, сам Панин заявил, что ничего плохого не сделал, что просто «стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича».

Всё это выдумки! Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Я стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича. Простился. Теперь еду домой,— рассказал актёр.

После церемонии в Митинском крематории Москвы родные и близкие Кокшенова поехали на Новодевичье кладбище, где урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых. Там покоятся его мать, бабушка и другие родственники.

Знаменитый актёр умер на 84-м году жизни 4 июня 2020 года. Он известен по ролям во многих фильмах, среди которых «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы» и «Ширли-мырли».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Кокшенова Елена рассказала о дележе наследства, оставленного актёром. Она заверила, что борьбы за имущество звезды советского кино не будет, «всё уже давно поделено».