Умер актёр Михаил Кокшенов

https://static.news.ru/photo/9a4febfa-a719-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кокшенов Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Умер российский актёр Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

О смерти артиста сообщила поэтесса Любовь Воропаева в Facebook.

Светлая память! — написала она.

Кокшенов известен по ролям во многих фильмах, среди которых «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы» и «Ширли-мырли».

Как писал NEWS.ru, российский артист Алексей Воробьёв снялся в сериале «Космические войска», который выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.