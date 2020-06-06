В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым

https://static.news.ru/photo/79333bd0-a8ad-11ea-97a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве. Близкие, родственники и друзья актёра собрались в ритуальном зале митинского крематория.

Актёр Алексей Панин рассказал РИА Новости, что на церемонии было мало людей. Актёра кремируют и похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.

Кокшенов известен по ролям во многих фильмах, среди которых «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы» и «Ширли-мырли». Ему было 83 года. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Станислав Садальский рассказал, как Михаил Кокшенов боролся с недугом. По словам Садальского, он проходил реабилитацию после перенесённого инсульта и высмеивал всё, даже свой недуг. Спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач — так Садальский описал своего друга.