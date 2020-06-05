Садальский рассказал, как Кокшенов боролся с болезнью

https://static.news.ru/photo/0272c9ea-a725-11ea-af06-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский актёр Станислав Садальский рассказал, что актёр Михаил Кокшенов, о смерти которого стало известно 5 июня, боролся с недугом.

По словам Садальского, Кокшенов проходил реабилитацию после того, как перенёс инсульт. Артист рассказал про покойного коллегу в Instagram.

Спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал всё, даже свой недуг. Но увы, — написал актёр.

Михаилу Кокшенову было 83 года. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева, писал NEWS.ru.