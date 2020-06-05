Кино

Садальский рассказал, как Кокшенов боролся с болезнью

15:04, 05 июня 2020 11
Станислав Садальский Станислав Садальский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский актёр Станислав Садальский рассказал, что актёр Михаил Кокшенов, о смерти которого стало известно 5 июня, боролся с недугом.

По словам Садальского, Кокшенов проходил реабилитацию после того, как перенёс инсульт. Артист рассказал про покойного коллегу в Instagram.

Спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал всё, даже свой недуг. Но увы, — написал актёр.

Михаилу Кокшенову было 83 года. О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева, писал NEWS.ru.

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