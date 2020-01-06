https://static.news.ru/photo/9e27b4cc-3114-11ea-8560-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов Фото: kostenko.94/instagram.com

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко выложила в своём Instagram видео, на котором спортсмен узнаёт пол своего будущего ребёнка.

На записи видно, как Тарасов протыкает иголкой воздушный шарик с надписью «Мальчик или девочка?» и из него высыпается розовое конфетти. Футболист не смог скрыть удивления и радости от такой новости, а его жена рассказала, что всегда мечтала о погодках-девочках. У футболиста есть и ещё одна дочь, Ангелина, родившаяся в браке с Оксаной Пономаренко.

Костенко осадила своих подписчиков, предположивших, что пара хотела бы появления в семье мальчика, и посоветовала фолловерам не проецировать свои желания на других.

Как писал NEWS.ru ранее, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила своим поклонникам, что сломала руку. По её словам, ей придётся ходить с повязкой три недели. Костенко призвала беременных женщин быть аккуратнее и заботиться о своём здоровье.