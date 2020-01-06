Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов Фото: kostenko.94/instagram.com

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко выложила в своём Instagram видео, на котором спортсмен узнаёт пол своего будущего ребёнка.

На записи видно, как Тарасов протыкает иголкой воздушный шарик с надписью «Мальчик или девочка?» и из него высыпается розовое конфетти. Футболист не смог скрыть удивления и радости от такой новости, а его жена рассказала, что всегда мечтала о погодках-девочках. У футболиста есть и ещё одна дочь, Ангелина, родившаяся в браке с Оксаной Пономаренко.

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В День Рождества, в самое трепетное и волшебное время, хотелось бы поздравить всех и поделиться нашей невероятной радостью! BabyShower& GenderRevealParty в одном лице ! Если честно, очень долго думала, нужен ли он( BabyShower) тем более, до этого никогда на таких мероприятиях я не была. Но все сомнения моментально отпали, как только я представила, какая концентрация близких людей будет на террасе ресторана «на Волне» @_navolne_ Кстати, об этом месте - наши гости остались довольны, было очень красиво и вкусно, но единственный минус- я все организовала на 2 часа( думала, что мне долгое пребывание вне дома будет в тягость) и все не успели сообразить, что к чему . Ну я выкрутилась, мол, хорошего понемногу , получилось очень красочно, так как я решила совместить с GenderParty, ведь многие не знали пол. @s.h.a.r.o.v.n.y.a Очень нежно украсила основную зону ( я, кстати, переживала, вдруг шар будет наполнен другим цветом, так как забыла сказать, кто у нас. Видимо наш менеджер все урегулировала ). А сладкий стол, или как принято сейчас называть- CandyBar , у нас неизменно от @irisdelicia.ru! Эти капкейки- и кейк-попсы - просто божественны! Торт- вообще молчу Спасибо, что с нами на все наши мероприятия( спасибо крестной маме Милаши- @ksenia55, которая рекомендовала мне их ). Я очень счастлива и всегда мечтала о погодках-доченьках ! И да, любимый первее теста определил беременность и опередил тест по крови, что будет ещё одна малышка! Говорит, так же все начиналось( когда я ещё даже не знала, что в положении). Я рада, что поделилась и умножила эту приятную новость #babyshower #genderrevealparty

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Костенко осадила своих подписчиков, предположивших, что пара хотела бы появления в семье мальчика, и посоветовала фолловерам не проецировать свои желания на других.

Как писал NEWS.ru ранее, жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила своим поклонникам, что сломала руку. По её словам, ей придётся ходить с повязкой три недели. Костенко призвала беременных женщин быть аккуратнее и заботиться о своём здоровье.

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