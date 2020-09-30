Талызина рассказала о многолетней вражде с Брыльской после «Иронии судьбы»

https://static.news.ru/photo/38f21c9c-03c7-11eb-b4ed-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Ирония судьбы». Валентина Талызина (справа) Фото: kinopoisk.ru

Исполнившая одну из ролей в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» Валентина Талызина рассказала, что много лет конфликтовала со звездой картины Барбарой Брыльской.

Рязанову не нравился сильный акцент польской актрисы, поэтому её героиню озвучила Талызина. Под конец работы над фильмом женщины не ладили друг с другом. Талызина призналась, что во время съёмок даже доходило до рукоприкладства.

Я даже била Брыльску на съёмках, — рассказала Валентина Илларионовна.

В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ актриса вспомнила, что звезда «Иронии судьбы» обвинила её в алкогольном опьянении.

Брыльска говорила, что я напилась, — призналась Талызина.

Валентина Илларионовна была очень обижена на польскую актрису. На одном из творческих вечеров она заявила, что Брыльска «буквально ни за что» получила Государственную премию. Награду ей вручили за роль в «Иронии судьбы».

Спустя много лет актрисы помирились, и теперь между ними нет никакого конфликта.

NEWS.ru писал, что 79-летняя Брыльска опровергла информацию о борьбе с онкологией. Она назвала слухи о появлении у неё рака языка странными.