https://static.news.ru/photo/98375a8a-44f7-11ea-b89c-fa163e074e61_660.jpg Елена Яковлева Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Денис Шальных после сведения многочисленный татуировок со своего тела решил попробовать себя в бодибилдинге.

На фото, которое сын актрисы Елены Яковлевой опубликовал в Instagram, он предстаёт на сцене среди накаченных молодых людей.

По словам Шальных, для него это была только проба и вряд ли он в будущем будет участвовать в подобных конкурсах.

Как пишет Teleprogramma.pro, последнее время Денис пропадает в спортзалах. Сейчас его вес составляет 88 кг, при том, что недавно он весил 96 кг.

Ранее врачи составили список продуктов, помогающих набрать мышечную массу и сжечь жир. По их словам, основу питания должна составить пища, богатая белком. Возглавляют список куриные яйца. Прежде всего из-за того, что они богаты аминокислотой, помогающей мышцам расти, — лейцином. Также в список вошли куриное мясо, которое также богато лейцином, тофу, бананы, натуральный йогурт без сахара, тунец, бобы и авокадо, писал NEWS.ru.