Денис Шальных после сведения многочисленный татуировок со своего тела решил попробовать себя в бодибилдинге.
На фото, которое сын актрисы Елены Яковлевой опубликовал в Instagram, он предстаёт на сцене среди накаченных молодых людей.
По словам Шальных, для него это была только проба и вряд ли он в будущем будет участвовать в подобных конкурсах.
Как
Ранее врачи составили список продуктов, помогающих набрать мышечную массу и сжечь жир. По их словам, основу питания должна составить пища, богатая белком. Возглавляют список куриные яйца. Прежде всего из-за того, что они богаты аминокислотой, помогающей мышцам расти, — лейцином. Также в список вошли куриное мясо, которое также богато лейцином, тофу, бананы, натуральный йогурт без сахара, тунец, бобы и авокадо, писал NEWS.ru.
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