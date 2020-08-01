Сын Валерии раскрыл подробности предстоящей свадьбы

https://static.news.ru/photo/cf135eae-d3f0-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Сын Валерии Арсений Шульгин и его возлюбленная Лиана Волкова недавно обручились и планируют сыграть свадьбу в конце августа. Подробностями предстоящего торжества юноша поделился в социальной сети.

Пара решила организовать праздник на открытом воздухе, так как не хочет отмечать свадьбу «в коробке».

Всё пройдёт на свежем воздухе, потому что лето и тепло, — объяснили влюблённые.

Шульгин и его невеста уже рассматривают варианты и подыскивают подходящее место для торжественной церемонии и вечеринки. В сторис Instagram сын Валерии показал несколько из них.

Мать и отчим поддержали выбор молодого человека и хотели помочь с организацией. Однако юноша отверг предложение, поскольку считает себя достаточно самостоятельным, чтобы самому позаботиться обо всём. Шульгин предпочитает видеть на торжестве родителей исключительно в качестве гостей.

Ранее NEWS.ru писал, что избранница Арсения Шульгина оказалась девушкой с весьма сомнительной репутацией. Как стало известно журналистам, с Лианой и её влиятельными родителями судились из-за денег и угроз.