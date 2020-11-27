Сын Плющенко показал свой «королевский завтрак»

https://static.news.ru/photo/d33b95ca-30a0-11eb-a869-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Семилетний Гном Гномыч, он же Саша Плющенко, опубликовал в Instagram видео, на котором он сидит в постели перед столиком с бутербродом, суши и разными фруктами. Его мама, продюсер Яна Рудковская, за кадром прокомментировала питательный завтрак маленького фигуриста и назвала его «королевским».

Ничего себе, королевский завтрак, — удивилась Рудковская.

Пользователи пожелали Саше приятного аппетита и назвали его «лапочкой», «маленьким принцем» и даже «царём».

Стоит отметить, что калории Плющенко-младшему необходимы из-за серьёзных физических нагрузок. Саша, несмотря на юный возраст, очень много работает и помимо учёбы тренируется на льду по шесть часов в день. Подписчики тоже удивляются совсем не детскому образу жизни Гном Гномыча и часто критикуют его маму за это.

Ранее Саша Плющенко подарил подружке комплект Dior за 60 тысяч рублей. Мальчик может себе это позволить, так как за год зарабатывает миллионы. Юной модели Виоле Антоновой, с которой он давно дружит, достались брендовое платье и ободок, сообщал NEWS.ru.