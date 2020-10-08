Сын Плющенко подарил подружке комплект от Dior за 60 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/c31d5ed2-09de-11eb-934a-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко (в центре) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Рудковской и Плющенко, которого больше знают как Гном Гномыча, подарил подружке комплект Dior за 60 тыс. рублей. Мальчик может себе это позволить, так как за год зарабатывает миллионы.

Саша Плющенко купил юной модели Виоле Антоновой, с которой давно дружит, брендовое платье и ободок. Бархатное платье обошлось юному спортсмену в 42 тыс. рублей, ободок — в 17,5 тыс. рублей.

Ролик с вручением недешёвого подарка опубликован на странице Гном Гномыча в Сети.

Люблю дарить девочкам подарки, особенно когда выбираю сам и трачу свои заработанные, — гласит подпись к видео, явно сделанная мамой юного фигуриста.

Вместе Гном Гномыч и Виола часто проводят время, они участвуют в челленджах или фотографируются для Instagram.

Не так давно Яна Рудковская раскрыла сумму заработков своего на тот момент младшего сына и рассказала, что деньги на нянь, водителей и охранников оплачиваются за его счёт. К тому же у Саши Плющенко есть счёт во Франции, которым он сможет воспользоваться после наступления совершеннолетия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская похвасталась новой кроваткой для своего четвёртого ребёнка. Дизайнерская мебель отлично вписалась в интерьер особняка.