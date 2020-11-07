Сын певицы Жасмин накопил штрафов за ПДД на 700 тысяч за полтора года

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Вопросы безопасности дорожного движения в России поднимаются всё чаще, однако многие люди по-прежнему не видят ничего зазорного в нарушении ПДД. Одним из таких нарушителей оказался старший сын певицы Жасмин 23-летний Максим Семендуев.

За молодым человеком числятся штрафы за нарушения ПДД на общую сумму около 700 тыс. рублей. Все они выписаны за превышение скорости и за парковку в неположенном месте. При этом, накопить такой долг он умудрился всего за полтора года.

Певица отмечает, что её сын самодостаточен. С его отцом она не общается, а сам Максим живёт в отдельной квартире.

Юристы объяснили, что грозит Семендуеву. Его транспортное средство и счета могут быть арестованы, и это не все возможные санкции, сообщает «Телепрограмма».

Приставы имеют право прийти к нему домой и арестовать всё имущество. Он не сможет выехать за пределы России. Также его могут арестовать за 15 суток, — говорится в сообщении.

Источник приводит также пояснение со стороны представителя Максима. Молодой человек не оплачивал штрафы в течение полутора лет из-за «некоторых трудностей».

Впрочем, его задолженность далеко не рекордная. Как писал NEWS.ru, в течение девяти месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД Москвы составили свыше 54 тысяч протоколов в отношении водителей, которые регулярно уклоняются от уплаты дорожных штрафов. Так, в этом году в СВАО был задержан водитель, имеющий 954 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму 858 тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году был задержан водитель, накопивший штрафов на сумму в 4 млн рублей.